Shroom (SHROOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04115127$ 0.04115127 $ 0.04115127 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.26% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) +4.99% Promjena cijene (7D) +4.99%

Shroom (SHROOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHROOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHROOM je $ 0.04115127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHROOM se promijenio za +1.26% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i +4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shroom (SHROOM)

Tržišna kapitalizacija $ 515.13K$ 515.13K $ 515.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 515.13K$ 515.13K $ 515.13K Količina u optjecaju 1.42B 1.42B 1.42B Ukupna količina 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shroom je $ 515.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHROOM je 1.42B, s ukupnom količinom od 1420689979.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 515.13K.