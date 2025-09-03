ShredN (SHRED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00206779 24-satna najviša cijena $ 0.00231289 Najviša cijena ikada $ 14.31 Najniža cijena $ 0.00203266 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) -5.78%

ShredN (SHRED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00230898. Tijekom protekla 24 sata, SHREDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00206779 i najviše cijene $ 0.00231289, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHRED je $ 14.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00203266.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHRED se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i -5.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ShredN (SHRED)

Tržišna kapitalizacija $ 23.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.90K Količina u optjecaju 10.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ShredN je $ 23.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHRED je 10.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.90K.