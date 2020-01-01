Shrapnel (SHRAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shrapnel (SHRAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shrapnel (SHRAP) Informacije SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Službena web stranica: https://www.shrapnel.com/ Bijela knjiga: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Kupi SHRAP odmah!

Shrapnel (SHRAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shrapnel (SHRAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.21M $ 11.21M $ 11.21M Povijesni maksimum: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Povijesni minimum: $ 0.00316948 $ 0.00316948 $ 0.00316948 Trenutna cijena: $ 0.00374032 $ 0.00374032 $ 0.00374032 Saznajte više o cijeni Shrapnel (SHRAP)

Shrapnel (SHRAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shrapnel (SHRAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHRAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHRAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHRAP tokena, istražite SHRAP cijenu tokena uživo!

