Shrapnel (SHRAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00351948 $ 0.00351948 $ 0.00351948 24-satna najniža cijena $ 0.00402946 $ 0.00402946 $ 0.00402946 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00351948$ 0.00351948 $ 0.00351948 24-satna najviša cijena $ 0.00402946$ 0.00402946 $ 0.00402946 Najviša cijena ikada $ 0.435265$ 0.435265 $ 0.435265 Najniža cijena $ 0.00316948$ 0.00316948 $ 0.00316948 Promjena cijene (1H) -3.19% Promjena cijene (1D) -4.68% Promjena cijene (7D) -6.63% Promjena cijene (7D) -6.63%

Shrapnel (SHRAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00374465. Tijekom protekla 24 sata, SHRAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00351948 i najviše cijene $ 0.00402946, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHRAP je $ 0.435265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00316948.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHRAP se promijenio za -3.19% u posljednjih sat vremena, -4.68% u posljednjih 24 sata i -6.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shrapnel (SHRAP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M Količina u optjecaju 1.55B 1.55B 1.55B Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shrapnel je $ 5.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHRAP je 1.55B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.24M.