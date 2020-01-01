Shr00m (SHR00M) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shr00m (SHR00M), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shr00m (SHR00M) Informacije Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Službena web stranica: https://shr00m.io Kupi SHR00M odmah!

Shr00m (SHR00M) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shr00m (SHR00M), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.02K $ 13.02K $ 13.02K Ukupna količina: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Količina u optjecaju: $ 992.44M $ 992.44M $ 992.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.11K $ 13.11K $ 13.11K Povijesni maksimum: $ 0.00310101 $ 0.00310101 $ 0.00310101 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shr00m (SHR00M)

Shr00m (SHR00M) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shr00m (SHR00M) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHR00M tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHR00M tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHR00M tokena, istražite SHR00M cijenu tokena uživo!

SHR00M Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHR00M? Naša SHR00M stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHR00M predviđanje cijene tokena odmah!

