Shr00m (SHR00M) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00310101$ 0.00310101 $ 0.00310101 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Shr00m (SHR00M) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHR00Mtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHR00M je $ 0.00310101, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHR00M se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shr00m (SHR00M)

Tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Količina u optjecaju 992.44M 992.44M 992.44M Ukupna količina 999,760,971.931372 999,760,971.931372 999,760,971.931372

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shr00m je $ 13.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHR00M je 992.44M, s ukupnom količinom od 999760971.931372. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.11K.