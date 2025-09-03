Više o SHR00M

SHR00M Informacije o cijeni

SHR00M Službena web stranica

SHR00M Tokenomija

SHR00M Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Shr00m Logotip

Shr00m Cijena (SHR00M)

Neuvršten

1 SHR00M u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Shr00m (SHR00M)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:56:46 (UTC+8)

Shr00m (SHR00M) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00310101
$ 0.00310101$ 0.00310101

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Shr00m (SHR00M) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHR00Mtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHR00M je $ 0.00310101, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHR00M se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shr00m (SHR00M)

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

--
----

$ 13.11K
$ 13.11K$ 13.11K

992.44M
992.44M 992.44M

999,760,971.931372
999,760,971.931372 999,760,971.931372

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shr00m je $ 13.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHR00M je 992.44M, s ukupnom količinom od 999760971.931372. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.11K.

Shr00m (SHR00M) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shr00m u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shr00m u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shr00m u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shr00m u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+40.38%
60 dana$ 0+46.99%
90 dana$ 0--

Što je Shr00m (SHR00M)

Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Shr00m (SHR00M)

Službena web-stranica

Shr00m Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shr00m (SHR00M) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shr00m (SHR00M) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shr00m.

Provjerite Shr00m predviđanje cijene sada!

SHR00M u lokalnim valutama

Shr00m (SHR00M) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shr00m (SHR00M) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHR00M opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shr00m (SHR00M)

Koliko Shr00m (SHR00M) vrijedi danas?
Cijena SHR00M uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHR00M u USD?
Trenutačna cijena SHR00M u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shr00m?
Tržišna kapitalizacija za SHR00M je $ 13.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHR00M?
Količina u optjecaju za SHR00M je 992.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHR00M?
SHR00M je postigao ATH cijenu od 0.00310101 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHR00M?
SHR00M je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHR00M?
24-satni obujam trgovanja za SHR00M je -- USD.
Hoće li SHR00M još narasti ove godine?
SHR00M mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHR00M predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:56:46 (UTC+8)

Shr00m (SHR00M) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.