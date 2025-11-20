Shong Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Shong Inu (SHONG) danas je $ 0.0000265, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHONG u USD je $ 0.0000265 po SHONG.

Shong Inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,502, s količinom u optjecaju od 1.00B SHONG. Tijekom posljednja 24 sata, SHONG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00153521, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000166.

U kratkoročnim performansama, SHONG se kretao -- u posljednjem satu i -5.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Shong Inu (SHONG)

Tržišna kapitalizacija $ 26.50K$ 26.50K $ 26.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.50K$ 26.50K $ 26.50K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shong Inu je $ 26.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHONG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.50K.