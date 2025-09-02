Više o SHOGUN

Shogun Logotip

Shogun Cijena (SHOGUN)

Neuvršten

1 SHOGUN u USD cijena uživo:

$0.04128048
$0.04128048$0.04128048
-6.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shogun (SHOGUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:58:37 (UTC+8)

Shogun (SHOGUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04080652
$ 0.04080652$ 0.04080652
24-satna najniža cijena
$ 0.04414979
$ 0.04414979$ 0.04414979
24-satna najviša cijena

$ 0.04080652
$ 0.04080652$ 0.04080652

$ 0.04414979
$ 0.04414979$ 0.04414979

$ 0.193414
$ 0.193414$ 0.193414

$ 0.01257557
$ 0.01257557$ 0.01257557

-3.06%

-6.49%

-26.82%

-26.82%

Shogun (SHOGUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.04128048. Tijekom protekla 24 sata, SHOGUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04080652 i najviše cijene $ 0.04414979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHOGUN je $ 0.193414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01257557.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHOGUN se promijenio za -3.06% u posljednjih sat vremena, -6.49% u posljednjih 24 sata i -26.82% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Shogun (SHOGUN)

$ 867.10K
$ 867.10K$ 867.10K

--
----

$ 867.10K
$ 867.10K$ 867.10K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shogun je $ 867.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHOGUN je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 867.10K.

Shogun (SHOGUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shogun u USD iznosila je $ -0.00286930835563134.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shogun u USD iznosila je $ -0.0029574945.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shogun u USD iznosila je $ -0.0283661006.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shogun u USD iznosila je $ -0.01778653547635826.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00286930835563134-6.49%
30 dana$ -0.0029574945-7.16%
60 dana$ -0.0283661006-68.71%
90 dana$ -0.01778653547635826-30.11%

Što je Shogun (SHOGUN)

The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.

Resurs Shogun (SHOGUN)

Službena web-stranica

Shogun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shogun (SHOGUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shogun (SHOGUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shogun.

Provjerite Shogun predviđanje cijene sada!

SHOGUN u lokalnim valutama

Shogun (SHOGUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shogun (SHOGUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHOGUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shogun (SHOGUN)

Koliko Shogun (SHOGUN) vrijedi danas?
Cijena SHOGUN uživo u USD je 0.04128048 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHOGUN u USD?
Trenutačna cijena SHOGUN u USD je $ 0.04128048. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shogun?
Tržišna kapitalizacija za SHOGUN je $ 867.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHOGUN?
Količina u optjecaju za SHOGUN je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHOGUN?
SHOGUN je postigao ATH cijenu od 0.193414 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHOGUN?
SHOGUN je vidio ATL cijenu od 0.01257557 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHOGUN?
24-satni obujam trgovanja za SHOGUN je -- USD.
Hoće li SHOGUN još narasti ove godine?
SHOGUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHOGUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:58:37 (UTC+8)

