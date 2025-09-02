Shogun (SHOGUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04080652 24-satna najviša cijena $ 0.04414979 Najviša cijena ikada $ 0.193414 Najniža cijena $ 0.01257557 Promjena cijene (1H) -3.06% Promjena cijene (1D) -6.49% Promjena cijene (7D) -26.82%

Shogun (SHOGUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.04128048. Tijekom protekla 24 sata, SHOGUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04080652 i najviše cijene $ 0.04414979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHOGUN je $ 0.193414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01257557.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHOGUN se promijenio za -3.06% u posljednjih sat vremena, -6.49% u posljednjih 24 sata i -26.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shogun (SHOGUN)

Tržišna kapitalizacija $ 867.10K Obujom (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 867.10K Količina u optjecaju 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shogun je $ 867.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHOGUN je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 867.10K.