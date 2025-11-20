Shoggoth Cijena danas

Trenutačna cijena Shoggoth (SHOGGOTH) danas je $ 0.00153999, s promjenom od 5.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHOGGOTH u USD je $ 0.00153999 po SHOGGOTH.

Shoggoth trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,539,325, s količinom u optjecaju od 999.98M SHOGGOTH. Tijekom posljednja 24 sata, SHOGGOTH trgovao je između $ 0.00138196 (niska) i $ 0.00163205 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.172673, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00128439.

U kratkoročnim performansama, SHOGGOTH se kretao +0.21% u posljednjem satu i -12.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Shoggoth (SHOGGOTH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,979,022.007207 999,979,022.007207 999,979,022.007207

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shoggoth je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHOGGOTH je 999.98M, s ukupnom količinom od 999979022.007207. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.54M.