Trenutačna cijena shiyo (SHIYO) danas je --, s promjenom od 1.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHIYO u USD je -- po SHIYO.

shiyo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,589.6, s količinom u optjecaju od 999.43M SHIYO. Tijekom posljednja 24 sata, SHIYO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SHIYO se kretao -0.33% u posljednjem satu i -28.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu shiyo (SHIYO)

Tržišna kapitalizacija $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Količina u optjecaju 999.43M 999.43M 999.43M Ukupna količina 999,431,562.189494 999,431,562.189494 999,431,562.189494

