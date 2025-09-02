Shitzu (SHITZU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00187616 $ 0.00187616 $ 0.00187616 24-satna najniža cijena $ 0.00198033 $ 0.00198033 $ 0.00198033 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00187616$ 0.00187616 $ 0.00187616 24-satna najviša cijena $ 0.00198033$ 0.00198033 $ 0.00198033 Najviša cijena ikada $ 0.01005196$ 0.01005196 $ 0.01005196 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.85% Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) +7.19% Promjena cijene (7D) +7.19%

Shitzu (SHITZU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00194598. Tijekom protekla 24 sata, SHITZUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187616 i najviše cijene $ 0.00198033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHITZU je $ 0.01005196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHITZU se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +7.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shitzu (SHITZU)

Tržišna kapitalizacija $ 600.02K$ 600.02K $ 600.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 600.02K$ 600.02K $ 600.02K Količina u optjecaju 306.24M 306.24M 306.24M Ukupna količina 306,242,069.0 306,242,069.0 306,242,069.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shitzu je $ 600.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHITZU je 306.24M, s ukupnom količinom od 306242069.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 600.02K.