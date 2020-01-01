Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shitcoin on TON (SHIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shitcoin on TON (SHIT) Informacije Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Službena web stranica: https://tonshitcoin.xyz/ Bijela knjiga: https://tonshitcoin.xyz/ Kupi SHIT odmah!

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shitcoin on TON (SHIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.15K $ 72.15K $ 72.15K Ukupna količina: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M Količina u optjecaju: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.15K $ 72.15K $ 72.15K Povijesni maksimum: $ 0.052987 $ 0.052987 $ 0.052987 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00099791 $ 0.00099791 $ 0.00099791 Saznajte više o cijeni Shitcoin on TON (SHIT)

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shitcoin on TON (SHIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIT tokena, istražite SHIT cijenu tokena uživo!

