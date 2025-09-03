Shitcoin on TON (SHIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00101327 $ 0.00101327 $ 0.00101327 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00101327$ 0.00101327 $ 0.00101327 Najviša cijena ikada $ 0.052987$ 0.052987 $ 0.052987 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -0.45% Promjena cijene (7D) -0.45%

Shitcoin on TON (SHIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00100333. Tijekom protekla 24 sata, SHITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00101327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIT je $ 0.052987, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIT se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shitcoin on TON (SHIT)

Tržišna kapitalizacija $ 72.54K$ 72.54K $ 72.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.54K$ 72.54K $ 72.54K Količina u optjecaju 72.30M 72.30M 72.30M Ukupna količina 72,300,000.0 72,300,000.0 72,300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shitcoin on TON je $ 72.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIT je 72.30M, s ukupnom količinom od 72300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.54K.