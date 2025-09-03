Više o SHIT

Shitcoin on TON Cijena (SHIT)

1 SHIT u USD cijena uživo:

$0.00100333
$0.00100333
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Shitcoin on TON (SHIT)
Shitcoin on TON (SHIT) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.052987
$ 0.052987$ 0.052987

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+0.58%

-0.45%

-0.45%

Shitcoin on TON (SHIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00100333. Tijekom protekla 24 sata, SHITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00101327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIT je $ 0.052987, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIT se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shitcoin on TON (SHIT)

$ 72.54K
$ 72.54K

--
----

$ 72.54K
$ 72.54K

72.30M
72.30M

72,300,000.0
72,300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shitcoin on TON je $ 72.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIT je 72.30M, s ukupnom količinom od 72300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.54K.

Shitcoin on TON (SHIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shitcoin on TON u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shitcoin on TON u USD iznosila je $ -0.0001243225.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shitcoin on TON u USD iznosila je $ +0.0001301942.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shitcoin on TON u USD iznosila je $ -0.0000421757440539033.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.58%
30 dana$ -0.0001243225-12.39%
60 dana$ +0.0001301942+12.98%
90 dana$ -0.0000421757440539033-4.03%

Što je Shitcoin on TON (SHIT)

Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.

Resurs Shitcoin on TON (SHIT)

Službena web-stranica

Shitcoin on TON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shitcoin on TON (SHIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shitcoin on TON (SHIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shitcoin on TON.

Provjerite Shitcoin on TON predviđanje cijene sada!

SHIT u lokalnim valutama

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shitcoin on TON (SHIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shitcoin on TON (SHIT)

Koliko Shitcoin on TON (SHIT) vrijedi danas?
Cijena SHIT uživo u USD je 0.00100333 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIT u USD?
Trenutačna cijena SHIT u USD je $ 0.00100333. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shitcoin on TON?
Tržišna kapitalizacija za SHIT je $ 72.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIT?
Količina u optjecaju za SHIT je 72.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIT?
SHIT je postigao ATH cijenu od 0.052987 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIT?
SHIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIT?
24-satni obujam trgovanja za SHIT je -- USD.
Hoće li SHIT još narasti ove godine?
SHIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
