SHITCOIN (SHITCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0053713$ 0.0053713 $ 0.0053713 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) -1.65% Promjena cijene (7D) -8.49% Promjena cijene (7D) -8.49%

SHITCOIN (SHITCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHITCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHITCOIN je $ 0.0053713, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHITCOIN se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i -8.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHITCOIN (SHITCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 195.39K$ 195.39K $ 195.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 195.39K$ 195.39K $ 195.39K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,918,225.75 999,918,225.75 999,918,225.75

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHITCOIN je $ 195.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHITCOIN je 999.92M, s ukupnom količinom od 999918225.75. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.39K.