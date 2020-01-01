Shitcats (SHATS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shitcats (SHATS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shitcats (SHATS) Informacije ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration. Službena web stranica: https://shitcats.wtf/ Kupi SHATS odmah!

Shitcats (SHATS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shitcats (SHATS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 159.69K $ 159.69K $ 159.69K Ukupna količina: $ 397.48T $ 397.48T $ 397.48T Količina u optjecaju: $ 256.64T $ 256.64T $ 256.64T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 247.32K $ 247.32K $ 247.32K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shitcats (SHATS)

Shitcats (SHATS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shitcats (SHATS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHATS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHATS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHATS tokena, istražite SHATS cijenu tokena uživo!

