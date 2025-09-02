Shitcats (SHATS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -14.91% Promjena cijene (7D) -41.10% Promjena cijene (7D) -41.10%

Shitcats (SHATS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHATStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHATS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHATS se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -14.91% u posljednjih 24 sata i -41.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shitcats (SHATS)

Tržišna kapitalizacija $ 151.87K$ 151.87K $ 151.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.16K$ 235.16K $ 235.16K Količina u optjecaju 256.83T 256.83T 256.83T Ukupna količina 397,679,013,111,675.2 397,679,013,111,675.2 397,679,013,111,675.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shitcats je $ 151.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHATS je 256.83T, s ukupnom količinom od 397679013111675.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.16K.