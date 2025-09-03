Više o SHNJ

Shinji Logotip

Shinji Cijena (SHNJ)

Neuvršten

1 SHNJ u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Shinji (SHNJ)
Shinji (SHNJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.27%

+8.27%

Shinji (SHNJ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHNJtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHNJ je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHNJ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shinji (SHNJ)

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shinji je $ 9.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHNJ je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.87K.

Shinji (SHNJ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shinji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shinji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shinji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shinji u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+31.02%
60 dana$ 0+79.14%
90 dana$ 0--

Što je Shinji (SHNJ)

Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies. $SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!

Resurs Shinji (SHNJ)

Službena web-stranica

Shinji Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shinji (SHNJ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shinji (SHNJ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shinji.

Provjerite Shinji predviđanje cijene sada!

SHNJ u lokalnim valutama

Shinji (SHNJ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shinji (SHNJ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHNJ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shinji (SHNJ)

Koliko Shinji (SHNJ) vrijedi danas?
Cijena SHNJ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHNJ u USD?
Trenutačna cijena SHNJ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shinji?
Tržišna kapitalizacija za SHNJ je $ 9.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHNJ?
Količina u optjecaju za SHNJ je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHNJ?
SHNJ je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHNJ?
SHNJ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHNJ?
24-satni obujam trgovanja za SHNJ je -- USD.
Hoće li SHNJ još narasti ove godine?
SHNJ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHNJ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.