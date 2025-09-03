Shill Bill (BILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00000544 24-satna najviša cijena $ 0.00000617 Najviša cijena ikada $ 0.00807939 Najniža cijena $ 0.00000439 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +9.77% Promjena cijene (7D) +11.12%

Shill Bill (BILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000615. Tijekom protekla 24 sata, BILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000544 i najviše cijene $ 0.00000617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BILL je $ 0.00807939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BILL se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +9.77% u posljednjih 24 sata i +11.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shill Bill (BILL)

Tržišna kapitalizacija $ 6.15K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.15K Količina u optjecaju 999.98M Ukupna količina 999,978,110.842795

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shill Bill je $ 6.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BILL je 999.98M, s ukupnom količinom od 999978110.842795. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.15K.