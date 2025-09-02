Shikoku (SHIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) -5.19% Promjena cijene (7D) -5.19%

Shikoku (SHIK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIK se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -5.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shikoku (SHIK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Količina u optjecaju 945.92T 945.92T 945.92T Ukupna količina 945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shikoku je $ 1.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIK je 945.92T, s ukupnom količinom od 945922761620941.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.