Shih Tzu (SHIH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shih Tzu (SHIH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shih Tzu (SHIH) Informacije SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter. Službena web stranica: https://shihtzu.co Kupi SHIH odmah!

Shih Tzu (SHIH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shih Tzu (SHIH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 95.33K $ 95.33K $ 95.33K Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 95.33K $ 95.33K $ 95.33K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shih Tzu (SHIH)

Shih Tzu (SHIH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shih Tzu (SHIH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIH tokena, istražite SHIH cijenu tokena uživo!

SHIH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHIH? Naša SHIH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHIH predviđanje cijene tokena odmah!

