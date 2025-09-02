Shido DEX (SHDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -3.44% Promjena cijene (7D) -8.08% Promjena cijene (7D) -8.08%

Shido DEX (SHDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHDX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHDX se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -3.44% u posljednjih 24 sata i -8.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shido DEX (SHDX)

Tržišna kapitalizacija $ 167.62K$ 167.62K $ 167.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 407.87K$ 407.87K $ 407.87K Količina u optjecaju 4.11B 4.11B 4.11B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shido DEX je $ 167.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHDX je 4.11B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 407.87K.