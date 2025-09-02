Više o SHDX

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Shido DEX (SHDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:09:30 (UTC+8)

Shido DEX (SHDX) Informacije o cijeni (USD)

Shido DEX (SHDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHDX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHDX se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -3.44% u posljednjih 24 sata i -8.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shido DEX (SHDX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shido DEX je $ 167.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHDX je 4.11B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 407.87K.

Shido DEX (SHDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shido DEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shido DEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shido DEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shido DEX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.44%
30 dana$ 0+18.97%
60 dana$ 0-10.86%
90 dana$ 0--

Što je Shido DEX (SHDX)

Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Shido DEX (SHDX)

Službena web-stranica

Shido DEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shido DEX (SHDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shido DEX (SHDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shido DEX.

Provjerite Shido DEX predviđanje cijene sada!

SHDX u lokalnim valutama

Shido DEX (SHDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shido DEX (SHDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shido DEX (SHDX)

Koliko Shido DEX (SHDX) vrijedi danas?
Cijena SHDX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHDX u USD?
Trenutačna cijena SHDX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shido DEX?
Tržišna kapitalizacija za SHDX je $ 167.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHDX?
Količina u optjecaju za SHDX je 4.11B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHDX?
SHDX je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHDX?
SHDX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHDX?
24-satni obujam trgovanja za SHDX je -- USD.
Hoće li SHDX još narasti ove godine?
SHDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:09:30 (UTC+8)

Shido DEX (SHDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

