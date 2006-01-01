Shibmas (SMAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shibmas (SMAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shibmas (SMAS) Informacije Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas Službena web stranica: https://www.shibmas.com Kupi SMAS odmah!

Shibmas (SMAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shibmas (SMAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Ukupna količina: $ 995.88M $ 995.88M $ 995.88M Količina u optjecaju: $ 995.88M $ 995.88M $ 995.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shibmas (SMAS)

Shibmas (SMAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shibmas (SMAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMAS tokena, istražite SMAS cijenu tokena uživo!

SMAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SMAS? Naša SMAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SMAS predviđanje cijene tokena odmah!

