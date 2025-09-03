Shibmas (SMAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.09% Promjena cijene (7D) -1.51% Promjena cijene (7D) -1.51%

Shibmas (SMAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SMAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMAS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMAS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shibmas (SMAS)

Tržišna kapitalizacija $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K Količina u optjecaju 995.88M 995.88M 995.88M Ukupna količina 995,880,257.412681 995,880,257.412681 995,880,257.412681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shibmas je $ 6.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMAS je 995.88M, s ukupnom količinom od 995880257.412681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.27K.