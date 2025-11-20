Shibaverse Cijena danas

Trenutačna cijena Shibaverse (VERSE) danas je $ 0.00009437, s promjenom od 4.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VERSE u USD je $ 0.00009437 po VERSE.

Shibaverse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 76,155, s količinom u optjecaju od 807.00M VERSE. Tijekom posljednja 24 sata, VERSE trgovao je između $ 0.00008945 (niska) i $ 0.00009487 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.067416, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006525.

U kratkoročnim performansama, VERSE se kretao -- u posljednjem satu i -13.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Shibaverse (VERSE)

Tržišna kapitalizacija $ 76.16K$ 76.16K $ 76.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.13K$ 94.13K $ 94.13K Količina u optjecaju 807.00M 807.00M 807.00M Ukupna količina 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shibaverse je $ 76.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERSE je 807.00M, s ukupnom količinom od 997500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.13K.