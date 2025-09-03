Shibavax (SHIBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00428638$ 0.00428638 $ 0.00428638 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.73% Promjena cijene (7D) -4.73%

Shibavax (SHIBX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIBX je $ 0.00428638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIBX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shibavax (SHIBX)

Tržišna kapitalizacija $ 106.51K$ 106.51K $ 106.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.90K$ 109.90K $ 109.90K Količina u optjecaju 9.69B 9.69B 9.69B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shibavax je $ 106.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIBX je 9.69B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.90K.