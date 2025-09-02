ShibaDoge (SHIBDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -1.44% Promjena cijene (7D) +1.18% Promjena cijene (7D) +1.18%

ShibaDoge (SHIBDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIBDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIBDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIBDOGE se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ShibaDoge (SHIBDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Količina u optjecaju 115,708,659,120.76T 115,708,659,120.76T 115,708,659,120.76T Ukupna količina 1.8426694927808523e+23 1.8426694927808523e+23 1.8426694927808523e+23

Trenutačna tržišna kapitalizacija ShibaDoge je $ 3.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIBDOGE je 115,708,659,120.76T, s ukupnom količinom od 1.8426694927808523e+23. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.60M.