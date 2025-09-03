Shiba Saga (SHIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.785605$ 0.785605 $ 0.785605 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.60% Promjena cijene (7D) -11.77% Promjena cijene (7D) -11.77%

Shiba Saga (SHIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIA je $ 0.785605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.60% u posljednjih 24 sata i -11.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shiba Saga (SHIA)

Tržišna kapitalizacija $ 46.48K$ 46.48K $ 46.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 331.87K$ 331.87K $ 331.87K Količina u optjecaju 280.08M 280.08M 280.08M Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shiba Saga je $ 46.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIA je 280.08M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 331.87K.