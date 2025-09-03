Shiba Saga Cijena (SHIA)
-2.60%
-11.77%
-11.77%
Shiba Saga (SHIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIA je $ 0.785605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.60% u posljednjih 24 sata i -11.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Shiba Saga je $ 46.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIA je 280.08M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 331.87K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shiba Saga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shiba Saga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shiba Saga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shiba Saga u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-2.60%
|30 dana
|$ 0
|+6.92%
|60 dana
|$ 0
|+3.74%
|90 dana
|$ 0
|--
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
