Shiba Classic (SHIBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shiba Classic (SHIBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shiba Classic (SHIBC) Informacije Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba's legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Službena web stranica: https://shibaclassic.io

Shiba Classic (SHIBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shiba Classic (SHIBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 303.60K $ 303.60K $ 303.60K Ukupna količina: $ 597.86T $ 597.86T $ 597.86T Količina u optjecaju: $ 597.86T $ 597.86T $ 597.86T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 303.60K $ 303.60K $ 303.60K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shiba Classic (SHIBC)

Shiba Classic (SHIBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shiba Classic (SHIBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIBC tokena, istražite SHIBC cijenu tokena uživo!

SHIBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHIBC? Naša SHIBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHIBC predviđanje cijene tokena odmah!

