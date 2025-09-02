Više o SHIBC

SHIBC Informacije o cijeni

SHIBC Službena web stranica

SHIBC Tokenomija

SHIBC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Shiba Classic Logotip

Shiba Classic Cijena (SHIBC)

Neuvršten

1 SHIBC u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Shiba Classic (SHIBC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:09:22 (UTC+8)

Shiba Classic (SHIBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-0.52%

-3.82%

-3.82%

Shiba Classic (SHIBC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIBC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIBC se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -3.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shiba Classic (SHIBC)

$ 302.42K
$ 302.42K$ 302.42K

--
----

$ 302.42K
$ 302.42K$ 302.42K

597.86T
597.86T 597.86T

597,864,328,155,658.6
597,864,328,155,658.6 597,864,328,155,658.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shiba Classic je $ 302.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIBC je 597.86T, s ukupnom količinom od 597864328155658.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 302.42K.

Shiba Classic (SHIBC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shiba Classic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shiba Classic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shiba Classic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shiba Classic u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.52%
30 dana$ 0+6.44%
60 dana$ 0+17.17%
90 dana$ 0--

Što je Shiba Classic (SHIBC)

Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Shiba Classic (SHIBC)

Službena web-stranica

Shiba Classic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shiba Classic (SHIBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shiba Classic (SHIBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shiba Classic.

Provjerite Shiba Classic predviđanje cijene sada!

SHIBC u lokalnim valutama

Shiba Classic (SHIBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shiba Classic (SHIBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shiba Classic (SHIBC)

Koliko Shiba Classic (SHIBC) vrijedi danas?
Cijena SHIBC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIBC u USD?
Trenutačna cijena SHIBC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shiba Classic?
Tržišna kapitalizacija za SHIBC je $ 302.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIBC?
Količina u optjecaju za SHIBC je 597.86T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIBC?
SHIBC je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIBC?
SHIBC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIBC?
24-satni obujam trgovanja za SHIBC je -- USD.
Hoće li SHIBC još narasti ove godine?
SHIBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:09:22 (UTC+8)

Shiba Classic (SHIBC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.