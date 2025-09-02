Shiba Classic (SHIBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -0.52% Promjena cijene (7D) -3.82% Promjena cijene (7D) -3.82%

Shiba Classic (SHIBC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIBC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIBC se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -3.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shiba Classic (SHIBC)

Tržišna kapitalizacija $ 302.42K$ 302.42K $ 302.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 302.42K$ 302.42K $ 302.42K Količina u optjecaju 597.86T 597.86T 597.86T Ukupna količina 597,864,328,155,658.6 597,864,328,155,658.6 597,864,328,155,658.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shiba Classic je $ 302.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIBC je 597.86T, s ukupnom količinom od 597864328155658.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 302.42K.