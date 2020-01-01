Shezmu (SHEZMU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shezmu (SHEZMU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shezmu (SHEZMU) Informacije Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Službena web stranica: https://shezmu.io/ Bijela knjiga: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Kupi SHEZMU odmah!

Shezmu (SHEZMU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shezmu (SHEZMU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 151.36K $ 151.36K $ 151.36K Ukupna količina: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Količina u optjecaju: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.18K $ 162.18K $ 162.18K Povijesni maksimum: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Povijesni minimum: $ 0.02345406 $ 0.02345406 $ 0.02345406 Trenutna cijena: $ 0.103247 $ 0.103247 $ 0.103247 Saznajte više o cijeni Shezmu (SHEZMU)

Shezmu (SHEZMU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shezmu (SHEZMU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHEZMU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHEZMU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHEZMU tokena, istražite SHEZMU cijenu tokena uživo!

SHEZMU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHEZMU? Naša SHEZMU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHEZMU predviđanje cijene tokena odmah!

