Shezmu Logotip

Shezmu Cijena (SHEZMU)

Neuvršten

1 SHEZMU u USD cijena uživo:

$0.104127
$0.104127$0.104127
-0.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Shezmu (SHEZMU)
Shezmu (SHEZMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02345406
$ 0.02345406$ 0.02345406
24-satna najniža cijena
$ 0.105691
$ 0.105691$ 0.105691
24-satna najviša cijena

$ 0.02345406
$ 0.02345406$ 0.02345406

$ 0.105691
$ 0.105691$ 0.105691

$ 45.17
$ 45.17$ 45.17

$ 0.02345406
$ 0.02345406$ 0.02345406

-0.49%

-0.67%

-25.90%

-25.90%

Shezmu (SHEZMU) cijena u stvarnom vremenu je $0.104127. Tijekom protekla 24 sata, SHEZMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02345406 i najviše cijene $ 0.105691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHEZMU je $ 45.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02345406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHEZMU se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -25.90% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Shezmu (SHEZMU)

$ 152.14K
$ 152.14K$ 152.14K

--
----

$ 163.05K
$ 163.05K$ 163.05K

1.46M
1.46M 1.46M

1,564,825.781102469
1,564,825.781102469 1,564,825.781102469

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shezmu je $ 152.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHEZMU je 1.46M, s ukupnom količinom od 1564825.781102469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.05K.

Shezmu (SHEZMU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shezmu u USD iznosila je $ -0.0007033287912175.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shezmu u USD iznosila je $ -0.0293367097.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shezmu u USD iznosila je $ -0.0517792957.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shezmu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007033287912175-0.67%
30 dana$ -0.0293367097-28.17%
60 dana$ -0.0517792957-49.72%
90 dana$ 0--

Što je Shezmu (SHEZMU)

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

Shezmu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shezmu (SHEZMU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shezmu (SHEZMU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shezmu.

Provjerite Shezmu predviđanje cijene sada!

SHEZMU u lokalnim valutama

Shezmu (SHEZMU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shezmu (SHEZMU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHEZMU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shezmu (SHEZMU)

Koliko Shezmu (SHEZMU) vrijedi danas?
Cijena SHEZMU uživo u USD je 0.104127 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHEZMU u USD?
Trenutačna cijena SHEZMU u USD je $ 0.104127. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shezmu?
Tržišna kapitalizacija za SHEZMU je $ 152.14K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHEZMU?
Količina u optjecaju za SHEZMU je 1.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHEZMU?
SHEZMU je postigao ATH cijenu od 45.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHEZMU?
SHEZMU je vidio ATL cijenu od 0.02345406 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHEZMU?
24-satni obujam trgovanja za SHEZMU je -- USD.
Hoće li SHEZMU još narasti ove godine?
SHEZMU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHEZMU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
