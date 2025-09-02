Shezmu (SHEZMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02345406 24-satna najviša cijena $ 0.105691 Najviša cijena ikada $ 45.17 Najniža cijena $ 0.02345406 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) -25.90%

Shezmu (SHEZMU) cijena u stvarnom vremenu je $0.104127. Tijekom protekla 24 sata, SHEZMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02345406 i najviše cijene $ 0.105691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHEZMU je $ 45.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02345406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHEZMU se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -25.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shezmu (SHEZMU)

Tržišna kapitalizacija $ 152.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 163.05K Količina u optjecaju 1.46M Ukupna količina 1,564,825.781102469

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shezmu je $ 152.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHEZMU je 1.46M, s ukupnom količinom od 1564825.781102469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.05K.