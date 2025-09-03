Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02965669$ 0.02965669 $ 0.02965669 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.67% Promjena cijene (7D) -0.67%

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MSHEESHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSHEESHA je $ 0.02965669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSHEESHA se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

Tržišna kapitalizacija $ 40.48K$ 40.48K $ 40.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.51K$ 94.51K $ 94.51K Količina u optjecaju 383.45M 383.45M 383.45M Ukupna količina 895,191,604.8 895,191,604.8 895,191,604.8

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sheesha Finance Polygon je $ 40.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSHEESHA je 383.45M, s ukupnom količinom od 895191604.8. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.51K.