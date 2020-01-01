Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomika

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Sheerluck AI (SHEERLUCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Sheerluck AI (SHEERLUCK) Informacije

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

Službena web stranica:
https://docs.sheerluck.ai

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sheerluck AI (SHEERLUCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 15.11K
$ 15.11K
Ukupna količina:
$ 999.75M
$ 999.75M
Količina u optjecaju:
$ 991.69M
$ 991.69M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.23K
$ 15.23K
Povijesni maksimum:
$ 0.00566233
$ 0.00566233
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Sheerluck AI (SHEERLUCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SHEERLUCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SHEERLUCK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SHEERLUCK tokena, istražite SHEERLUCK cijenu tokena uživo!

SHEERLUCK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SHEERLUCK? Naša SHEERLUCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

