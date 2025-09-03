shaww (SHAWW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.18286 $ 0.18286 $ 0.18286 24-satna najniža cijena $ 0.183327 $ 0.183327 $ 0.183327 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.18286$ 0.18286 $ 0.18286 24-satna najviša cijena $ 0.183327$ 0.183327 $ 0.183327 Najviša cijena ikada $ 0.940336$ 0.940336 $ 0.940336 Najniža cijena $ 0.17841$ 0.17841 $ 0.17841 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) -5.54% Promjena cijene (7D) -5.54%

shaww (SHAWW) cijena u stvarnom vremenu je $0.183327. Tijekom protekla 24 sata, SHAWWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.18286 i najviše cijene $ 0.183327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAWW je $ 0.940336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.17841.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAWW se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu shaww (SHAWW)

Tržišna kapitalizacija $ 18.12K$ 18.12K $ 18.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.12K$ 18.12K $ 18.12K Količina u optjecaju 98.83K 98.83K 98.83K Ukupna količina 98,825.467453 98,825.467453 98,825.467453

Trenutačna tržišna kapitalizacija shaww je $ 18.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAWW je 98.83K, s ukupnom količinom od 98825.467453. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.12K.