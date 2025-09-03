Više o SHAWW

shaww Cijena (SHAWW)

1 SHAWW u USD cijena uživo:

$0.183327
$0.183327$0.183327
+0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena shaww (SHAWW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:27:10 (UTC+8)

shaww (SHAWW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.18286
$ 0.18286$ 0.18286
24-satna najniža cijena
$ 0.183327
$ 0.183327$ 0.183327
24-satna najviša cijena

$ 0.18286
$ 0.18286$ 0.18286

$ 0.183327
$ 0.183327$ 0.183327

$ 0.940336
$ 0.940336$ 0.940336

$ 0.17841
$ 0.17841$ 0.17841

+0.02%

+0.25%

-5.54%

-5.54%

shaww (SHAWW) cijena u stvarnom vremenu je $0.183327. Tijekom protekla 24 sata, SHAWWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.18286 i najviše cijene $ 0.183327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAWW je $ 0.940336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.17841.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAWW se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu shaww (SHAWW)

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

--
----

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

98.83K
98.83K 98.83K

98,825.467453
98,825.467453 98,825.467453

Trenutačna tržišna kapitalizacija shaww je $ 18.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAWW je 98.83K, s ukupnom količinom od 98825.467453. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.12K.

shaww (SHAWW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz shaww u USD iznosila je $ +0.00046579.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz shaww u USD iznosila je $ -0.0281223251.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz shaww u USD iznosila je $ -0.1025365693.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz shaww u USD iznosila je $ -0.2957967266543674.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00046579+0.25%
30 dana$ -0.0281223251-15.33%
60 dana$ -0.1025365693-55.93%
90 dana$ -0.2957967266543674-61.73%

Što je shaww (SHAWW)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for shaww, a very well-known influencer in the crypto space and developer.

shaww Predviđanje cijene (USD)

Koliko će shaww (SHAWW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših shaww (SHAWW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za shaww.

Provjerite shaww predviđanje cijene sada!

SHAWW u lokalnim valutama

shaww (SHAWW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike shaww (SHAWW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHAWW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o shaww (SHAWW)

Koliko shaww (SHAWW) vrijedi danas?
Cijena SHAWW uživo u USD je 0.183327 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHAWW u USD?
Trenutačna cijena SHAWW u USD je $ 0.183327. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija shaww?
Tržišna kapitalizacija za SHAWW je $ 18.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHAWW?
Količina u optjecaju za SHAWW je 98.83K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHAWW?
SHAWW je postigao ATH cijenu od 0.940336 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHAWW?
SHAWW je vidio ATL cijenu od 0.17841 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHAWW?
24-satni obujam trgovanja za SHAWW je -- USD.
Hoće li SHAWW još narasti ove godine?
SHAWW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHAWW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:27:10 (UTC+8)

