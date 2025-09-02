SHART (SHART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00179487$ 0.00179487 $ 0.00179487 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -23.00% Promjena cijene (7D) -30.88% Promjena cijene (7D) -30.88%

SHART (SHART) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHART je $ 0.00179487, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHART se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -23.00% u posljednjih 24 sata i -30.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHART (SHART)

Tržišna kapitalizacija $ 30.23K$ 30.23K $ 30.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.23K$ 30.23K $ 30.23K Količina u optjecaju 785.66M 785.66M 785.66M Ukupna količina 785,658,756.6581908 785,658,756.6581908 785,658,756.6581908

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHART je $ 30.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHART je 785.66M, s ukupnom količinom od 785658756.6581908. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.23K.