SHARPEI (SHAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SHARPEI (SHAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SHARPEI (SHAR) Informacije I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Službena web stranica: https://www.sharpei.xyz/ Kupi SHAR odmah!

SHARPEI (SHAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SHARPEI (SHAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 739.80K $ 739.80K $ 739.80K Ukupna količina: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M Količina u optjecaju: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 739.80K $ 739.80K $ 739.80K Povijesni maksimum: $ 0.00131441 $ 0.00131441 $ 0.00131441 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00082208 $ 0.00082208 $ 0.00082208 Saznajte više o cijeni SHARPEI (SHAR)

SHARPEI (SHAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SHARPEI (SHAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHAR tokena, istražite SHAR cijenu tokena uživo!

SHAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHAR? Naša SHAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHAR predviđanje cijene tokena odmah!

