SHARPEI (SHAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00131441$ 0.00131441 $ 0.00131441 Najniža cijena $ 0.00038423$ 0.00038423 $ 0.00038423 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +15.09% Promjena cijene (7D) +15.09%

SHARPEI (SHAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00086387. Tijekom protekla 24 sata, SHARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAR je $ 0.00131441, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00038423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +15.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHARPEI (SHAR)

Tržišna kapitalizacija $ 777.40K$ 777.40K $ 777.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 777.40K$ 777.40K $ 777.40K Količina u optjecaju 899.91M 899.91M 899.91M Ukupna količina 899,912,143.370086 899,912,143.370086 899,912,143.370086

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHARPEI je $ 777.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAR je 899.91M, s ukupnom količinom od 899912143.370086. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 777.40K.