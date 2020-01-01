Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sharky Sharkx (SHARK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sharky Sharkx (SHARK) Informacije $SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success. Službena web stranica: https://shark-x.com/ Bijela knjiga: https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx Kupi SHARK odmah!

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sharky Sharkx (SHARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Ukupna količina: $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M Količina u optjecaju: $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Sharky Sharkx (SHARK)

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sharky Sharkx (SHARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHARK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHARK tokena, istražite SHARK cijenu tokena uživo!

SHARK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHARK? Naša SHARK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SHARK predviđanje cijene tokena odmah!

