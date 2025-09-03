Više o SHARK

Sharky Sharkx Logotip

Sharky Sharkx Cijena (SHARK)

Neuvršten

1 SHARK u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sharky Sharkx (SHARK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:55:34 (UTC+8)

Sharky Sharkx (SHARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Sharky Sharkx (SHARK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHARK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHARK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sharky Sharkx (SHARK)

$ 12.79K
$ 12.79K$ 12.79K

--
----

$ 12.79K
$ 12.79K$ 12.79K

998.45M
998.45M 998.45M

998,446,479.844938
998,446,479.844938 998,446,479.844938

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sharky Sharkx je $ 12.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHARK je 998.45M, s ukupnom količinom od 998446479.844938. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79K.

Sharky Sharkx (SHARK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sharky Sharkx u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sharky Sharkx u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sharky Sharkx u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sharky Sharkx u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+18.80%
60 dana$ 0+28.45%
90 dana$ 0--

Što je Sharky Sharkx (SHARK)

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

Resurs Sharky Sharkx (SHARK)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Sharky Sharkx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sharky Sharkx (SHARK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sharky Sharkx (SHARK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sharky Sharkx.

Provjerite Sharky Sharkx predviđanje cijene sada!

SHARK u lokalnim valutama

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sharky Sharkx (SHARK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHARK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sharky Sharkx (SHARK)

Koliko Sharky Sharkx (SHARK) vrijedi danas?
Cijena SHARK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHARK u USD?
Trenutačna cijena SHARK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sharky Sharkx?
Tržišna kapitalizacija za SHARK je $ 12.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHARK?
Količina u optjecaju za SHARK je 998.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHARK?
SHARK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHARK?
SHARK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHARK?
24-satni obujam trgovanja za SHARK je -- USD.
Hoće li SHARK još narasti ove godine?
SHARK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHARK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:55:34 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.