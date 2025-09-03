Sharky Sharkx (SHARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Sharky Sharkx (SHARK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHARK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHARK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sharky Sharkx (SHARK)

Tržišna kapitalizacija $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K Količina u optjecaju 998.45M 998.45M 998.45M Ukupna količina 998,446,479.844938 998,446,479.844938 998,446,479.844938

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sharky Sharkx je $ 12.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHARK je 998.45M, s ukupnom količinom od 998446479.844938. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79K.