Sharki (SHARKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00968663$ 0.00968663 $ 0.00968663 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +1.96% Promjena cijene (7D) +32.72% Promjena cijene (7D) +32.72%

Sharki (SHARKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHARKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHARKI je $ 0.00968663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHARKI se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.96% u posljednjih 24 sata i +32.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sharki (SHARKI)

Tržišna kapitalizacija $ 57.27K$ 57.27K $ 57.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.27K$ 57.27K $ 57.27K Količina u optjecaju 989.81M 989.81M 989.81M Ukupna količina 989,813,013.7152447 989,813,013.7152447 989,813,013.7152447

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sharki je $ 57.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHARKI je 989.81M, s ukupnom količinom od 989813013.7152447. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.27K.