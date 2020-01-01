shark raptor rocket launcher (SRRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u shark raptor rocket launcher (SRRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

shark raptor rocket launcher (SRRL) Informacije Službena web stranica: https://pump.fun/coin/H538xSX3ZzVWW9gq9d2Pz6m5eumPwDGvGLarKc1Hpump Kupi SRRL odmah!

shark raptor rocket launcher (SRRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za shark raptor rocket launcher (SRRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.34K $ 10.34K $ 10.34K Povijesni maksimum: $ 0.00178876 $ 0.00178876 $ 0.00178876 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni shark raptor rocket launcher (SRRL)

shark raptor rocket launcher (SRRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike shark raptor rocket launcher (SRRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SRRL tokena, istražite SRRL cijenu tokena uživo!

SRRL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SRRL? Naša SRRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SRRL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!