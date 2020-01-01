SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SharedStake Governance v2 (SGTV2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Informacije SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Službena web stranica: https://www.sharedstake.org/ Kupi SGTV2 odmah!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SharedStake Governance v2 (SGTV2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 35.60K $ 35.60K $ 35.60K Ukupna količina: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Količina u optjecaju: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 116.53K $ 116.53K $ 116.53K Povijesni maksimum: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 Povijesni minimum: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 Trenutna cijena: $ 0.01310895 $ 0.01310895 $ 0.01310895 Saznajte više o cijeni SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SharedStake Governance v2 (SGTV2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SGTV2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SGTV2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SGTV2 tokena, istražite SGTV2 cijenu tokena uživo!

SGTV2 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SGTV2? Naša SGTV2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SGTV2 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!