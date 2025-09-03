SharedStake Governance v2 (SGTV2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 104.82$ 104.82 $ 104.82 Najniža cijena $ 0.00636497$ 0.00636497 $ 0.00636497 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.70% Promjena cijene (7D) -4.70%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) cijena u stvarnom vremenu je $0.01310895. Tijekom protekla 24 sata, SGTV2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SGTV2 je $ 104.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00636497.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SGTV2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Tržišna kapitalizacija $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.53K$ 116.53K $ 116.53K Količina u optjecaju 2.72M 2.72M 2.72M Ukupna količina 8,889,445.74 8,889,445.74 8,889,445.74

Trenutačna tržišna kapitalizacija SharedStake Governance v2 je $ 35.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SGTV2 je 2.72M, s ukupnom količinom od 8889445.74. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.53K.