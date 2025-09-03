Više o SGTV2

SharedStake Governance v2 Logotip

SharedStake Governance v2 Cijena (SGTV2)

Neuvršten

1 SGTV2 u USD cijena uživo:

$0.01310895$0.01310895
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SharedStake Governance v2 (SGTV2)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:55:18 (UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

-4.70%

-4.70%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) cijena u stvarnom vremenu je $0.01310895. Tijekom protekla 24 sata, SGTV2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SGTV2 je $ 104.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00636497.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SGTV2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SharedStake Governance v2 (SGTV2)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija SharedStake Governance v2 je $ 35.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SGTV2 je 2.72M, s ukupnom količinom od 8889445.74. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.53K.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SharedStake Governance v2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SharedStake Governance v2 u USD iznosila je $ -0.0006212174.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SharedStake Governance v2 u USD iznosila je $ +0.0021486040.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SharedStake Governance v2 u USD iznosila je $ -0.003293646194953788.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0006212174-4.73%
60 dana$ +0.0021486040+16.39%
90 dana$ -0.003293646194953788-20.08%

Što je SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

Resurs SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Službena web-stranica

SharedStake Governance v2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SharedStake Governance v2 (SGTV2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SharedStake Governance v2 (SGTV2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SharedStake Governance v2.

Provjerite SharedStake Governance v2 predviđanje cijene sada!

SGTV2 u lokalnim valutama

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SharedStake Governance v2 (SGTV2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SGTV2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Koliko SharedStake Governance v2 (SGTV2) vrijedi danas?
Cijena SGTV2 uživo u USD je 0.01310895 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SGTV2 u USD?
Trenutačna cijena SGTV2 u USD je $ 0.01310895. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SharedStake Governance v2?
Tržišna kapitalizacija za SGTV2 je $ 35.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SGTV2?
Količina u optjecaju za SGTV2 je 2.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SGTV2?
SGTV2 je postigao ATH cijenu od 104.82 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SGTV2?
SGTV2 je vidio ATL cijenu od 0.00636497 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SGTV2?
24-satni obujam trgovanja za SGTV2 je -- USD.
Hoće li SGTV2 još narasti ove godine?
SGTV2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SGTV2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
