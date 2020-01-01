Shardus (ULT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shardus (ULT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shardus (ULT) Informacije Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks. Službena web stranica: https://shardus.com/

Shardus (ULT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shardus (ULT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.64M $ 33.64M $ 33.64M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 439.56M $ 439.56M $ 439.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 76.52M $ 76.52M $ 76.52M Povijesni maksimum: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Povijesni minimum: $ 0.02304276 $ 0.02304276 $ 0.02304276 Trenutna cijena: $ 0.076521 $ 0.076521 $ 0.076521 Saznajte više o cijeni Shardus (ULT)

Shardus (ULT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shardus (ULT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ULT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ULT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ULT tokena, istražite ULT cijenu tokena uživo!

