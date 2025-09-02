Shardus (ULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.074195 $ 0.074195 $ 0.074195 24-satna najniža cijena $ 0.076925 $ 0.076925 $ 0.076925 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.074195$ 0.074195 $ 0.074195 24-satna najviša cijena $ 0.076925$ 0.076925 $ 0.076925 Najviša cijena ikada $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Najniža cijena $ 0.02304276$ 0.02304276 $ 0.02304276 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -0.53% Promjena cijene (7D) -0.53%

Shardus (ULT) cijena u stvarnom vremenu je $0.075656. Tijekom protekla 24 sata, ULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.074195 i najviše cijene $ 0.076925, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ULT je $ 2.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02304276.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ULT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shardus (ULT)

Tržišna kapitalizacija $ 33.26M$ 33.26M $ 33.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.66M$ 75.66M $ 75.66M Količina u optjecaju 439.56M 439.56M 439.56M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shardus je $ 33.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ULT je 439.56M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.66M.