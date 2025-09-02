Više o ULT

Shardus Logotip

Shardus Cijena (ULT)

1 ULT u USD cijena uživo:

$0.075656
$0.075656$0.075656
-1.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shardus (ULT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:41:53 (UTC+8)

Shardus (ULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.074195
$ 0.074195$ 0.074195
24-satna najniža cijena
$ 0.076925
$ 0.076925$ 0.076925
24-satna najviša cijena

$ 0.074195
$ 0.074195$ 0.074195

$ 0.076925
$ 0.076925$ 0.076925

$ 2.19
$ 2.19$ 2.19

$ 0.02304276
$ 0.02304276$ 0.02304276

+0.06%

-1.45%

-0.53%

-0.53%

Shardus (ULT) cijena u stvarnom vremenu je $0.075656. Tijekom protekla 24 sata, ULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.074195 i najviše cijene $ 0.076925, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ULT je $ 2.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02304276.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ULT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -0.53% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Shardus (ULT)

$ 33.26M
$ 33.26M$ 33.26M

--
----

$ 75.66M
$ 75.66M$ 75.66M

439.56M
439.56M 439.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shardus je $ 33.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ULT je 439.56M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.66M.

Shardus (ULT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shardus u USD iznosila je $ -0.0011165408736503.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shardus u USD iznosila je $ +0.0080880727.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shardus u USD iznosila je $ +0.0135877873.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shardus u USD iznosila je $ +0.01153205272750356.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0011165408736503-1.45%
30 dana$ +0.0080880727+10.69%
60 dana$ +0.0135877873+17.96%
90 dana$ +0.01153205272750356+17.98%

Što je Shardus (ULT)

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

Resurs Shardus (ULT)

Službena web-stranica

Shardus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shardus (ULT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shardus (ULT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shardus.

Provjerite Shardus predviđanje cijene sada!

ULT u lokalnim valutama

Shardus (ULT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shardus (ULT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ULT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shardus (ULT)

Koliko Shardus (ULT) vrijedi danas?
Cijena ULT uživo u USD je 0.075656 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ULT u USD?
Trenutačna cijena ULT u USD je $ 0.075656. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shardus?
Tržišna kapitalizacija za ULT je $ 33.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ULT?
Količina u optjecaju za ULT je 439.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ULT?
ULT je postigao ATH cijenu od 2.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ULT?
ULT je vidio ATL cijenu od 0.02304276 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ULT?
24-satni obujam trgovanja za ULT je -- USD.
Hoće li ULT još narasti ove godine?
ULT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ULT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:41:53 (UTC+8)

