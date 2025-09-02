Sharbi ($SHARBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000116 $ 0.00000116 $ 0.00000116 24-satna najniža cijena $ 0.00000159 $ 0.00000159 $ 0.00000159 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000116$ 0.00000116 $ 0.00000116 24-satna najviša cijena $ 0.00000159$ 0.00000159 $ 0.00000159 Najviša cijena ikada $ 0.00001997$ 0.00001997 $ 0.00001997 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +10.74% Promjena cijene (1D) -13.51% Promjena cijene (7D) +5.53% Promjena cijene (7D) +5.53%

Sharbi ($SHARBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000137. Tijekom protekla 24 sata, $SHARBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000116 i najviše cijene $ 0.00000159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SHARBI je $ 0.00001997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SHARBI se promijenio za +10.74% u posljednjih sat vremena, -13.51% u posljednjih 24 sata i +5.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sharbi ($SHARBI)

Tržišna kapitalizacija $ 102.05K$ 102.05K $ 102.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.05K$ 102.05K $ 102.05K Količina u optjecaju 74.96B 74.96B 74.96B Ukupna količina 74,964,029,809.84479 74,964,029,809.84479 74,964,029,809.84479

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sharbi je $ 102.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SHARBI je 74.96B, s ukupnom količinom od 74964029809.84479. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.05K.