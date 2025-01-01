Shakey AI (SHAKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shakey AI (SHAKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shakey AI (SHAKEY) Informacije Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. Službena web stranica: https://shakeyos.ai Bijela knjiga: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shakey AI (SHAKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.85K $ 51.85K $ 51.85K Ukupna količina: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M Količina u optjecaju: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.85K $ 51.85K $ 51.85K Povijesni maksimum: $ 0.00220598 $ 0.00220598 $ 0.00220598 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shakey AI (SHAKEY)

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shakey AI (SHAKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHAKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHAKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHAKEY tokena, istražite SHAKEY cijenu tokena uživo!

SHAKEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHAKEY? Naša SHAKEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

