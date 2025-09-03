Više o SHAKEY

SHAKEY Informacije o cijeni

SHAKEY Bijela knjiga

SHAKEY Službena web stranica

SHAKEY Tokenomija

SHAKEY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Shakey AI Logotip

Shakey AI Cijena (SHAKEY)

Neuvršten

1 SHAKEY u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Shakey AI (SHAKEY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:27:02 (UTC+8)

Shakey AI (SHAKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220598
$ 0.00220598$ 0.00220598

$ 0
$ 0$ 0

-1.85%

+0.93%

+8.07%

+8.07%

Shakey AI (SHAKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHAKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAKEY je $ 0.00220598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAKEY se promijenio za -1.85% u posljednjih sat vremena, +0.93% u posljednjih 24 sata i +8.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shakey AI (SHAKEY)

$ 51.03K
$ 51.03K$ 51.03K

--
----

$ 51.03K
$ 51.03K$ 51.03K

964.16M
964.16M 964.16M

964,158,919.728149
964,158,919.728149 964,158,919.728149

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shakey AI je $ 51.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAKEY je 964.16M, s ukupnom količinom od 964158919.728149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.03K.

Shakey AI (SHAKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shakey AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shakey AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shakey AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shakey AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.93%
30 dana$ 0+2.91%
60 dana$ 0-33.92%
90 dana$ 0--

Što je Shakey AI (SHAKEY)

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Shakey AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shakey AI (SHAKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shakey AI (SHAKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shakey AI.

Provjerite Shakey AI predviđanje cijene sada!

SHAKEY u lokalnim valutama

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shakey AI (SHAKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHAKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shakey AI (SHAKEY)

Koliko Shakey AI (SHAKEY) vrijedi danas?
Cijena SHAKEY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHAKEY u USD?
Trenutačna cijena SHAKEY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shakey AI?
Tržišna kapitalizacija za SHAKEY je $ 51.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHAKEY?
Količina u optjecaju za SHAKEY je 964.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHAKEY?
SHAKEY je postigao ATH cijenu od 0.00220598 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHAKEY?
SHAKEY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHAKEY?
24-satni obujam trgovanja za SHAKEY je -- USD.
Hoće li SHAKEY još narasti ove godine?
SHAKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHAKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:27:02 (UTC+8)

Shakey AI (SHAKEY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.