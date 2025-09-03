Shakey AI (SHAKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00220598$ 0.00220598 $ 0.00220598 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.85% Promjena cijene (1D) +0.93% Promjena cijene (7D) +8.07% Promjena cijene (7D) +8.07%

Shakey AI (SHAKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHAKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHAKEY je $ 0.00220598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHAKEY se promijenio za -1.85% u posljednjih sat vremena, +0.93% u posljednjih 24 sata i +8.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shakey AI (SHAKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Količina u optjecaju 964.16M 964.16M 964.16M Ukupna količina 964,158,919.728149 964,158,919.728149 964,158,919.728149

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shakey AI je $ 51.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHAKEY je 964.16M, s ukupnom količinom od 964158919.728149. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.03K.