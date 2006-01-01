Shaicoin (SHA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shaicoin (SHA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shaicoin (SHA) Informacije Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process Službena web stranica: https://shaicoin.com/ Bijela knjiga: https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf

Shaicoin (SHA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shaicoin (SHA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.35K Ukupna količina: $ 5.78M Količina u optjecaju: $ 2.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.20K Povijesni maksimum: $ 1.9 Povijesni minimum: $ 0.00020504 Trenutna cijena: $ 0.01042361

Shaicoin (SHA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shaicoin (SHA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHA tokena, istražite SHA cijenu tokena uživo!

