Shaicoin (SHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00460784 $ 0.00460784 $ 0.00460784 24-satna najniža cijena $ 0.00842349 $ 0.00842349 $ 0.00842349 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00460784$ 0.00460784 $ 0.00460784 24-satna najviša cijena $ 0.00842349$ 0.00842349 $ 0.00842349 Najviša cijena ikada $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +73.53% Promjena cijene (7D) +358.90% Promjena cijene (7D) +358.90%

Shaicoin (SHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00799841. Tijekom protekla 24 sata, SHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00460784 i najviše cijene $ 0.00842349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHA je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHA se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +73.53% u posljednjih 24 sata i +358.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shaicoin (SHA)

Tržišna kapitalizacija $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.20K$ 46.20K $ 46.20K Količina u optjecaju 2.80M 2.80M 2.80M Ukupna količina 5,775,646.0 5,775,646.0 5,775,646.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shaicoin je $ 22.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHA je 2.80M, s ukupnom količinom od 5775646.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.20K.